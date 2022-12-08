В Севастополе сработало ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 7 часов утра местные жители начали писать в соцсетях: «Что-то светящееся летело, его догнал выстрел и посыпались искры». «Звук: как будто сбили».

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», – заявил градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

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