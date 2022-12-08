российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 декабря 2022, 10:16 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе сработало ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 7 часов утра местные жители начали писать в соцсетях: «Что-то светящееся летело, его догнал выстрел и посыпались искры». «Звук: как будто сбили».

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», – заявил градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,