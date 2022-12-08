Севастопольцев арестовали по подозрению в шпионаже

В Севастополе по подозрению в шпионаже задержали двух мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии ФСБ, одного из них еще в 2016 году завербовали сотрудники СБУ.

С февраля текущего года он передавал украинским спецслужбам данные о расположении объектов Минобороны РФ.

Летом он привлек своего знакомого, который «собирал и передавал посредством интернет-мессенджера иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России».

Возбуждены уголовные дела о госизмене. Ленинский районный суд Севастополя отправил обоих под стражу – пока на 2 месяца.

Севастополь, Олег Яковенко

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