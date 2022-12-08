Бывшему высокопоставленному следователю Симферополя ужесточили приговор

Бывшему начальнику следственного управления УМВД по Симферополю почти вдвое увеличили срок заключения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», офицера задеражали весной 2021 после получения взятки в размере 7,5 млн рублей. Эти деньги он потребовал за освобождение от ответственности нескольких подозреваемых по уголовному делу. Посредниками выступили два прокурора республиканской прокуратуры( их осудили в прошлом году).

Подсудимый вину не признал. Тем не менее, Киевский райсуд Симферополя счел, что его действия подпадают по часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорил бывшего высокопоставленного следователя к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7,5 млн рублей.

Обвинение приговор оспорило. В итоге Верховный суд Республики Крым увеличил срок заключения в колонии с 5 до 9 лет. Кроме того, осужденного лишили звания «полковник юстиции».

Симферополь, Олег Яковенко

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