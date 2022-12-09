В Крыму существенно подорожали новостройки

Новостройки в Крыму в течение текущего года существенно подорожали. Ситуацию на рынке недвижимости в южных регионах России оценили аналитика сервиса подбора жилья «Циан».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае отмечается ценовая стагнация с минимальным ростом. В Брянской области и Севастополе цены немного снизились в мае и июне, после так же медленно начали расти. перешли к медленному росту. Похожая ситуация и в Севастополе.

А вот в Крыму зафиксирован рост на 15%, что в большей степени связано с изменением объема и структуры предложения – с мая по октябрь предложение на рынке новостроек региона увеличилось на 70%».

На вторичном рынке ситуация иная: в большинстве регионов, где введен средний уровень реагирования, стоимость квадратного метра либо снижается, либо остается на прежнем уровне.

«Во всех локациях до апреля наблюдался рост средних цен. В ЮФО, где значительное влияние на цены оказывают Краснодарский край и Крым с Севастополем, квадратный метр дешевеет – на 5% с апреля по октябрь», – отмечают в ЦИАН.

В частности, в Краснодарском крае цены за последние полгода снизились на 16%, в Севастополе – на 8%), в Крыму на 4%. Причем сильнее всего падает цена на вторичное жилье премиального сегмента, расположенного в наиболее дорогих локациях.

Кроме того, отмечается, что за последние полгода в крупных городах, в том числе и в приграничных регионах, существенно увеличилось количество предложений по продажам квартир – почти на треть.

По мнению аналитиков, это связано с выходом на рынок объектов, которые последние два-три года приобретались в инвестиционных целях.

Симферополь, Олег Яковенко

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