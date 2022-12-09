Производство автомобиля «Крым» снова откладывается

Производство автомобиля «Крым» на базе LADA Granta планраруют начать в 2023 году. Об этом сообщил инициатор и участник крупнейших проектов в автомобилестроении Российской Федерации Дмитрий Онищенко.

Как уже сообщал «Новый День», родстер «Крым» создали выпускники МГТУ имени Баумана и позиционируют его как эксклюзивный двухместный спортивный кабриолет. Первоначально предполагалось собирать авто на базе отечественной «Калины», но с оригинальным шасси.

Создатели «Крыма» заявляли, что в продажу родстер выйдет к середине 2018 года и будет конкурировать со Smart Roadster, Toyota MR2 и дешевыми вариантами Porsche Boxster, тем более что цену автомобиля в базовой комплектации обещали на уровне 650-700 тысяч рублей.

Потом начало серийной сборки перенесли на 2022 год, а базу заменили на Lada Granta. Но, по словам Онищенко, возникли проблемы с оформлением необходимых документов, поэтому теперь запустить производство собираются не ранее 2023 года.

При этом о доступной цене речи уже не идет. По словам Онищенко, стоимость родстера будет зависеть от нескольких факторов: от партнерства с «АвтоВАЗом», а также объемов производства. Но в любом случае он не может стоит так же, как Lada Granta, потому что в автомобиле используются уникальные комплектующие, не выпускающиеся серийно.

Между тем, ученые кафедры «Автомобильный транспорт» Севастопольского госуниверситета разработали адаптивную пневмоподвеску для родстера «Крым» и программное обеспечение для управления ею.

Адаптивная подвеска позволяет автомобилю подстраиваться под дорожные условия: «Дорожный просвет меняется в зависимости от дорожных условий, в первую очередь от скорости движения автомобиля, – рассказали в пресс-службе университета. Чем ниже скорость, тем выше просвет для проезда препятствий в виде лежачих полицейских, ям, ухабов. Чем выше скорость, тем дорожный просвет становится ниже для того, чтобы придать автомобилю устойчивость на дороге, плавность хода и усилить аэродинамическое сопротивление».

Для конструирования подвески частично были приобретены комплектующие отечественных производителей, а часть элементов выполнена на оборудовании центра коллективного пользования «Инжиниринг и промдизайн» СевГУ: это корпусы датчиков, которые отвечают за положение относительно горизонтальной поверхности, на которой находится автомобиль, лицевая панель управления.

В вузе подчеркивают: на сегодняшний день ни один автопроизводитель России не выпускает автомобили с адаптивной пневмоподвеской.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»