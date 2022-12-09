На трассе Мариуполь – Мелитополь образовалась большая пробка из большегрузов

На дороге Мариуполь – Мелитополь образовалась огромная прока из гражданских большегрузов. Об этом сообщает спецкор ВГТРК Ольга Курлаева.

Как передает корреспондент РИА « Новый День», после теракта на Крымском мосту 8 октября, движение по путепроводу для грузовиков было закрыто. Керченская паромная переправа перевозит ограниченный ассортимент грузов, включенных в специальный перечень минтранса: в первую очередь, это скоропорт и товары социального назначения.

Все остальные грузы направляют по альтернативному маршруту через Мариуполь – Мелитополь.

По словам Курлаевой, пробка растянулась на 150 км: груженые и пустые автомобили из всех регионов России стоят в обе стороны.

«Причин несколько: много аварий из-за сложных погодных условий, идет обледенение, а трасса полна крутых подъемов и спусков, грузовики ползут, заторы на блок-постах ( но их не много), – пишет спецкорр. – Дорога отремонтирована, лишь на коротких участках остались следы украинского (советского ) асфальта, но ехать легковушкам практически невозможно».

Курлаева отметила, что на всем протяжении альтернативной трассы она не встретила ни одного военного автомобиля.

Симферополь, Олег Яковенко

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