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Конфликт на Украине

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Пятница, 9 декабря 2022, 16:25 мск

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Спрашивайте у Зеленского – посол США на Украине о завершении конфликта

Бриджит Бринк. Фото: pluska.sk

Президент РФ Владимир Путин может «остановить войну прямо сегодня». Вместе с тем, сроки и способы завершения конфликта зависят от Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким противоречивым комментарием выступила посол США на Украине Бриджит Бринк, отвечая на вопрос, «от кого зависит окончание войны на Украине».

«Как и когда завершится война, зависит от президента Зеленского. Президент Байден очень чётко это подчеркнул. Если же россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня», – сказала она.

Напомним, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва ещё 30 марта чётко обозначила свои условия для начала переговоров о мире.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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