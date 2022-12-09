Сжигать нельзя переработать: на юге России пытаются решить проблему рисовой соломы

МЧС России подготовило поправки в правила противопожарного режима. Основное изменение – запрет на сжигание рисовой соломы. Вопрос особенно актуален в Адыгее, Краснодарском крае и Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», солома – это отходы производства риса. Причем, на каждую тонну зерна приходится тонна соломы.

Характерная особенность рисовой соломы заключается в том, что ее органическое содержание на 80% – 90% состоит из клетчатки и безазотистых веществ, соединенных в прочный лигнино-целлюлозный комплекс. Она слабо поддается воздействию ферментов желудочно-кишечного тракта животного, а также – из-за чрезвычайно высокого содержания соединений кремния – тяжело разлагается в почве, выделяя при этом токсичные для будущих посевов соединения.

Хозяйства, занимающиеся рисоводством, решают проблему отходов производства просто – сжиганием, так как затраты только на сбор, тюкование и вывоз рисовой соломы в 2-3 раза превышают затраты на уборку зерна.

При сжигании рисовой соломы приводит к выбросам в атмосферу твердых частиц, диоксида углерода, окиси углерода, оксидов азота и серы, а также к загрязнению воздуха полициклическими ароматическими углеводородами, полихлорированными дибензо-и-диоксинами, полихлорированными дибензофуранами, которые образуются в результате обработки посевов гербицидами и являются потенциальными канцерогенами.

Плюс ко всему, при сгорании соломы образуются аморфный диоксид кремния, который в виде дыма может распространяться на большие расстояния от мест горения. Частицы диоксида кремния субмикронных размеров (как и так называемый «черный углерод»), попадая в легкие и кровеносную систему, вызывают силикоз, тяжелые поражения органов дыхания и ряд других сопутствующих хронических заболеваний.

С сжиганием рисовой соломы безуспешно борются в Краснодарском крае и Адыгее. Теперь эта проблема становится актуальной для Крыма: в текущем году на полуострове, впервые за последние 8 лет, возобновили выращивание риса. Первый урожай составил около 6 тысяч тонн. Соответственно, и рисовой соломы образовалось 6 тысяч тонн. Что с нею сделали, не сообщалось.

В настоящий момент проект МЧС находится на этапе публичных обсуждений. Если его примет правительство, то с 1 сентября 2023 года сжигать рисовую солому будет запрещено.

Кстати, в разных странах изучаются возможные сферы применения данного отхода. Многие предлагают использовать солому для производства стройматериалов.

Симферополь, Олег Яковенко

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