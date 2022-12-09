«Мы способны на всё» – Киев не собирается советоваться с США при нанесении ударов по РФ

Украина не будет спрашивать у Вашингтона разрешения на нанесение ударов по российской территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во Львове заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, «зоной интересов» Украины является вся территория РФ.

«Мы способны будем на всё. Что касается наших интересов, мы ни у кого спрашивать не будем. Куда нам нужно, где мы должны бить врага, потому что враг находится, начиная от границ, которые с нашей территорией, заканчивая Владивостоком. И спрашивать, куда мы должны, как мы должны уничтожать врага, мы ни у кого не собираемся», – сказал глава украинского Совбеза.

«Это – чтобы понимали те на Западе, кто сейчас нам советуют, что нам делать для того, чтобы что-то «не обострять» – оно у нас обострено уже не только после 24 февраля, оно обострено уже годы и годы. И те люди, которые положили жизнь за свою независимость, мы не можем их предать и не ответить агрессору, который постоянно покушается на нашу территорию», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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