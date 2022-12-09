Украинская армия уничтожает Донецк ежедневными массированными ударами. Эксперты выражают недоумение, почему до сих пор киевскому режиму и ВСУ не дан решительный ответ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале написал военкор Александр Сладков.

Он привёл мнение «очень авторитетного артиллериста, выпускника Академии ГШ ВС РФ», которое тот «высказал только что».

«Я не понимаю, почему мы не отвечаем. Я не понимаю, что происходит. Это что, «двойной интеграл»?! Почему мы не можем стереть с лица земли место, откуда стреляют по Донецку? Ведь все возможности для этого есть. Вплоть до того, чтоб снять ядерную боеголовку с «Булавы» и ударить ей, неядерным зарядом по Банковой (резиденция Зеленского). Пока не уничтожим центр Киева – обстрелы Донецка будут продолжаться», – сослался он на комментарий специалиста.

«Мое мнение может и не совпадать с автором этого высказывания, но оно совпадает», – добавил Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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