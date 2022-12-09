В Севастополе начался передел пляжей

В Севастополе расторгли договоры с операторами двух популярных пляжей. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пляж парка Победы переходит под другое управление по решению суда: во время конкурса претендент победил, представив подложные документы. Администрация долго с ним судилась, но сумела доказать свою правоту.

Еще один пляж – Хрустальный – остался без управления по инициативе оператора. У пляжа есть одна проблема: его покрытие все время смывает в море. Возможно, управленец устал с этим бороться.

Пока оба пляжа передали в ведение ГБУ «Парки и скверы».

Севастополь, Лиана Макоба

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