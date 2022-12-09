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Пятница, 9 декабря 2022, 19:50 мск

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Москва сокращает Крыму финансирование

Правительство России решило сократить финансовую помощь Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кремль решил сократить финансовую помощь ряду регионов, в том числе и Крыму. Секвестор ожидается в размере 10%. В связи с этим возникла необходимость пересмотреть доходную часть республиканского бюджета.

«Сейчас мы детально разбираем технические задания по всем объектам, связанным с проектированием, реконструкцией или новым строительством. При активном участии всех коллег сможем найти средства на все. Нужно вникнуть в детали, чтобы пресечь неэкономное расходование средств», – отметил Аксенов, пообещав, что финансирование основных программ будет сохранено.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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