Германия отдаст Украине подержанные солдатские одеяла

Германия передаст Украине 36 тысяч подержанных одеял из запасов Бундесвера, которые ранее выставили на аукцион в связи с понижением температуры в домах немцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Welt am Sonntag.

Как отмечает издание, в общей сложности 36400 подержанных одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были приготовлены к продаже через доверительную компанию.

После критики запланированного аукциона со стороны одного из депутатов Бундестага глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер остановил продажу и предложил передать одеяла Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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