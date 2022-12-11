Шольц: Русский не понимаю, но не могу отказаться от звонков Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении продолжать дипломатические контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и звонить ему по телефону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Шольц заявил в ходе встречи с избирателями в Потсдаме.

«Мы с ним придерживаемся совершенно разных мнений. Однако я продолжу говорить с Путиным, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом», – сказал канцлер.

Его спросили, готов ли он ради установления мира говорить с президентом РФ по-русски, как это делала Ангела Меркель.

«Однажды я брал восемь уроков русского на вечерних курсах. Но кроме алфавита ничего не запомнилось», – ответил Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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