Администрация Зеленского обвинила Иран и Россию в «поджоге Ближнего Востока»

Иран собрался поставить России сотни дальнобойных ракет для «войны в Европе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом он пообещал проблемы Ближнему Востоку, намекая на якобы возможную передачу Москвой Ирану «ядерного оружия».

«Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога Ближнего Востока», – написал Подоляк в соцсети сразу после заявления НАТО по ирано-российскому сотрудничеству.

Симферополь, Валентин Карамазов

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