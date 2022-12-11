Ах, ты трубку не берёшь: Макрон грозит Путину двумя конференциями с Зеленским в Париже

Париж проведёт две конференции с участием украинского президента, на которых будут приняты решения по восстановлению украинской инфраструктуры и обеспечению Украины всем необходимым для прохождения зимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсети написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«С президентом Зеленским подготовили две конференции, которые состоятся во Франции во вторник: первая – международная, с целью удовлетворить потребности Украины для прохождения зимы, и другая – об участии французских компаний, готовых взять обязательства по восстановлению Украины», – написал Макрон.

Недавно от пресс-секретаря президента РФ стало известно, что Макрону не удалось пообщатья с российским лидером по телефону, так как президент РФ не видит в этом острой необходимости.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»