Ах, ты трубку не берёшь: Макрон грозит Путину двумя конференциями с Зеленским в Париже

Париж проведёт две конференции с участием украинского президента, на которых будут приняты решения по восстановлению украинской инфраструктуры и обеспечению Украины всем необходимым для прохождения зимы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсети написал президент Франции Эммануэль Макрон.
«С президентом Зеленским подготовили две конференции, которые состоятся во Франции во вторник: первая – международная, с целью удовлетворить потребности Украины для прохождения зимы, и другая – об участии французских компаний, готовых взять обязательства по восстановлению Украины», – написал Макрон.
Недавно от пресс-секретаря президента РФ стало известно, что Макрону не удалось пообщатья с российским лидером по телефону, так как президент РФ не видит в этом острой необходимости.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube