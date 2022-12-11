Макрон идёт ва-банк: Франция будет вооружать Украину до конца

Франция будет вооружать Украину до полного «освобождения её территорий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсети написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Украина может рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности», – объявил Макрон.

Как будет действовать Париж, если Россия в результате наступления присоединит новые территории, пока остаётся неизвестным.

Недавно от пресс-секретаря президента РФ стало известно, что Макрону не удалось пообщаться с российским лидером по телефону, так как президент РФ не видит в этом острой необходимости.

Симферополь, Валентин Карамазов

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