Офис Зеленского озвучил «формулу постпутинского будущего»

Украина и глобальная безопасность «победят», когда будут реализованы четыре пункта против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, единственный путь – это нанесение России военного поражения, её полная экономическая изоляция и провоцирование в РФ внутренней дестабилизации.

«Не надо бояться постпутинского будущего. Есть только один путь к завершению войны. Это военные поражения России на поле боя плюс санкционнное истощение российской экономики плюс изоляция России на мировых рынках плюс внутренний саботаж посреди РФ. Всё это вместе – равно победе Украины и обновлению глобальной безопасности», – рассуждал в соцсети Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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