Украина, если сохранится после спецоперации в какой-то своей части, то лишится последних остатков производства и всех своих природных богатств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал лидер украинской партии «Союз левых сил», киевский экономический эксперт Максим Гольдарб.

По словам эксперта, к такому результату приведёт кредитование Киева Западом.

«Вам будут давать деньги ещё и ещё только в том случае, если знают, что за вами куча недвижимости, которая вам от кого-то досталась, какие-то права, роялти, либо права наследования на какие-то активы. В таком случае вас будут сужать деньгами для того, чтобы, когда придёт момент, постучать вам и сказать: «Лавэ верни, с процентами, а если не можешь, тогда будь добр, эти квартиры, эти права и т.д. отдай нам, твоим кредиторам», – отметил экономист.

«С Украиной ровно это и планируется. Это не секрет ни для кого. Погружают её в долговую яму именно для этого. Там несколько аспектов – рынок пока неплохой, активы хорошие, как ни крути, наша страна великолепна по залежам руд, по пресной воде, которая скоро станет очень дорогим достоянием человечества, даже по углям. Есть газовые месторождения, урановые, земля, которая 2 года назад законом, принятым зелёным большинством, выставлена на продажу. Так что я отлично понимаю, зачем дают эти кредиты, и чем потом это всё закончится», – приводит слова Гольдарба «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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