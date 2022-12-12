Дождь, снег, мороз: погода не даст крымчанам расслабиться

Наступившая неделя на юге России будет отмечена сильными дождями и мокрым снегом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, объяснив ситуацию «выходом южного циклона».

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Крыму сегодня весь день будут идти дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах – очень сильные.

Дождливая погода сохраниться и завтра. А вот в среду осадки прекратятся, но резко похолодает: ночью – до -3, днем – не выше +5.

В четверг снова ожидается дождь, уже со снегом, зато немного потеплеет.

Симферополь, Лиана Макоба

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