В Севастополе упал лифт с женщиной и ребенком

В Севастополе в многоэтажке упал лифт, внутри которого находились женщина с 4-летним ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме №35 на улице Героев Сталинграда. Пассажиры вошли в кабину на 5 этаже. Лифт начал движение и сорвался вниз.

К счастью, кабина застряла между этажами. Спасатели помогли севастопольцам выбраться из кабины, физически никто не пострадал, но женщина очень испугалась.

Жильцы дома утверждают, что лифт давно вызывал опасения: издавал при движении пугающие звуки, произвольно останавливался.

В правительстве города подняли вопрос о замене лифта.

Севастополь, Лиана Макоба

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