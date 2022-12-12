В Крыму снова сократились запасы воды

В Крыму сократились запасы воды – об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение минувшей недели общий объем уменьшился на полмиллиона кубометров.

Всего на сегодняшний день запасы в водохранилищах полуострова оцениваются в 166 миллионов кубометров.

Ситуацию Николенко объясняет сокращением естественного притока, который сейчас ниже, чем потребление воды.

Симферополь, Лиана Макоба

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