В Крыму снова сократились запасы воды

В Крыму сократились запасы воды – об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение минувшей недели общий объем уменьшился на полмиллиона кубометров.
Всего на сегодняшний день запасы в водохранилищах полуострова оцениваются в 166 миллионов кубометров.
Ситуацию Николенко объясняет сокращением естественного притока, который сейчас ниже, чем потребление воды.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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