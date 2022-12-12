В Крыму число детских групп, закрытых на карантин, выросло в 2 раза

В Крыму растет количество классов и детсадовских групп, закрытых на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. За прошедшие 5 дней их число увеличилось почтив 2 раза.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 декабря министерстве образования РК сообщало о закрытии 18 классов и 27 группах.
Сегодня – уже о 39 классах и 50 группах. Частичный карантин введен в школах и детсадах Алушты, Евпатории, Керчи, Симферополя, Феодосии, Белогорском, Красногвардейском, Нижнегорском, Раздольненском и Симферопольском районах.
Симферополь, Лиана Макоба
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