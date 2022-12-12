Украинцам приказано переезжать греться не на Запад, а в сёла

Украинцы зимой переедут в сельскую местность, чтобы получить доступ к печному отоплению. Массового переезда в Европу не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению экспертов, судя по тому, что такое заявление сделал глава МИД, скорее всего, об этом Киев настоятельно попросили в ЕС, где обострилась проблема с украинскими беженцами.

«Люди поедут в сельскую местность, где есть возможность отапливать дровами, но Украину массово покидать не будут», – приводит лова Кулебы европейское издание «ARD».

«Сценарий полного блэкаута на Украине вполне реален», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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