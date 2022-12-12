Пушилин приказал отключить домофоны во всех подъездах и парадных

В городах Донецкой народной республики все парадные офисов и подъезды жилых домов отключат от домофонов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое поручение дал мэрам городов глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, все входы должны быть открыты, чтобы в случае обстрела люди могли укрыться в подъездах и в отдельных зданиях.
«Поручаю главам городов: отключить систему домофонов; проверить доступность и обеспеченность всем необходимым убежищ», – сказал Пушилин.
Также он поручил местным администрациям разместить на каждом жилом доме объявления с адресами убежищ, изготовить и распространить листовку «Как вести себя во время обстрелов».
Симферополь, Валентин Карамазов
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