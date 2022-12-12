Пушилин приказал отключить домофоны во всех подъездах и парадных

В городах Донецкой народной республики все парадные офисов и подъезды жилых домов отключат от домофонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое поручение дал мэрам городов глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, все входы должны быть открыты, чтобы в случае обстрела люди могли укрыться в подъездах и в отдельных зданиях.

«Поручаю главам городов: отключить систему домофонов; проверить доступность и обеспеченность всем необходимым убежищ», – сказал Пушилин.

Также он поручил местным администрациям разместить на каждом жилом доме объявления с адресами убежищ, изготовить и распространить листовку «Как вести себя во время обстрелов».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»