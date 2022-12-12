Пушилин доложил об освобождении большей части Марьинки, откуда бьют по Донецку

Войска РФ контролируют 70% территории Марьинки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил главы ДНР Денис Пушилин.

Занятие Марьинки позволит выбить артиллерию ВСУ из населённого пункта и уменьшить обстрелы Донецка.

Вместе с тем, необходимо продолжать наступление на других направлениях.

«Наши войска усиливают контрбатарейную борьбу, но противник в районе Нетайлово и Тоненького использует карьеры: выезжают, отстреливаются и быстро перемещаются. Есть поражения огневых точек, но необходимо уничтожить их все – и как можно скорее отодвинуть противника, на чем сейчас и сконцентрированы наши подразделения», – сказал Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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