Партия Зеленского собралась встречать «год победы»

Война завершится в 2023 году «победой Украины», и после этого президентская партия «Слуга народа» начнет готовиться к новым парламентским выборам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступила глава партии Елена Шуляк.

«Мы принимали финансовый бюджет победы, поэтому 2023 год – это год победы, для нас это однозначно. Но прогнозировать сейчас выборы, понимая какая сложная ситуация на фронте, это немного кощунство. Мы после победы будем готовиться к новым выборам», – сказала она.

Напомним, выборы в Верховную Раду должны состояться 29 октября 2023 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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