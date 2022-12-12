В Севастополе военнослужащий расстрелял сослуживца из автомата

В Севастополе военнослужащий одной из частей Черноморского флота выстрелил из автомата в сослуживца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда, мужчина решил проверить исправность выданного ему АК74. Он вставил в автомат магазин, снаряженный боевыми патронами, дважды дослал патрон в патронник и нажал на спусковой крючок. В итоге пули попали в находившегося поблизости сослуживца, причинив тяжкий вред его здоровью.

Выстреливший свою вину признал. Севастопольский гарнизонный военный суд осудил его по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, и назначил в качестве наказания штраф в размере 50 тыс рублей.

Приговор вступил в законную силу. Из ВС РФ «стрелка» уволили.

Севастополь, Олег Яковенко

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