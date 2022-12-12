В Севастополе вновь вспомнили о масочном режиме

Власти Севастополя вновь вспомнили о масочном режиме. Пока эту меру не вводят в обязательном порядке, но уже настоятельно рекомендуют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужила ситуация с заболеваемостью ОРВИ, которую обсуждали сегодня на аппаратном совещании у губернатора.

По словам вице-губернатор Александра Кулагина, в городе уже зафиксировано два случая заболевания гриппом. Пока это штамм В, но не исключено и появление свиного гриппа (A -H1N1), которые протекает гораздо тяжелее и имеет более высокую летальность.

Кроме того, никуда не делся и коронавирус. В других регионах в очередной раз фиксируют рост показателей, аналогичную ситуацию ждут и в Севастополе.

Рротоколы лечения при этих вирусах разные, если не сказать противоположные: например, в одном случае необходимо разжижать кровь, в другом это противопоказано. Поэтому принципиально важно правильно поставить диагноз, подчеркнул Кулагин, отметив, что для этого в Севастополе есть все условия.

Однако возможны случаи сочетания инфекций, так что лучше вообще избегать заражения. Горожанам из групп риска рекомендуют носить маски – особенно в местах большого скопления людей и общественном транспорте.

Севастополь, Олег Яковенко

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