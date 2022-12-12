В Крыму определили главный источник загрязнения

Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автомобильный транспорт. Об этом заявила заведующая кафедрой геоэкологии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе сотрудники вуза проводят измерения в 132 точках – на предприятиях и у загруженных дорог. В районе ГРЭС и других промышленных зонах города выявлено превышение предельно допустимых концентраций бензола, углеводородов, формальдегида и углекислого газа.
В центре крымской столицы зафиксированы высокие показатели формальдегида. По мнению эксперта, причиной являются большая транспортная нагрузка и частые заторы.
Напомним, по данным республиканского минздрава, на полуострове, куда люди со всей страны еду лечить проблемы органов дыхания, эти патологии в течение последних 3 лет занимают первое место в обшей структуре заболеваемости. На их долю приходится 41% всех зафиксированных случаев.
Симферополь, Лиана Макоба
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