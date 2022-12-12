российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 декабря 2022, 01:53 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму определили главный источник загрязнения

Главным источником загрязнения воздуха в Крыму остается автомобильный транспорт. Об этом заявила заведующая кафедрой геоэкологии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе сотрудники вуза проводят измерения в 132 точках – на предприятиях и у загруженных дорог. В районе ГРЭС и других промышленных зонах города выявлено превышение предельно допустимых концентраций бензола, углеводородов, формальдегида и углекислого газа.

В центре крымской столицы зафиксированы высокие показатели формальдегида. По мнению эксперта, причиной являются большая транспортная нагрузка и частые заторы.

Напомним, по данным республиканского минздрава, на полуострове, куда люди со всей страны еду лечить проблемы органов дыхания, эти патологии в течение последних 3 лет занимают первое место в обшей структуре заболеваемости. На их долю приходится 41% всех зафиксированных случаев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Россия,