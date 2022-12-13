Взрыв в Мелитополя не повлиял на сухопутный коридор в Крым

Взрыв моста в пригороде Мелитополя не повлиял на сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Как уже сообщал «Новый День», накануне был поврежден мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным взрывчатку заложили у одной из опор сооружения. Полностью разрушить путепровод не удалось. По словам Цуркина, дорожное полотно после взрыва просело, но сам мост выстоял.

«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», – цитирует председателя Ассоциации перевозчиков РИА «Новости».

Цуркин утверждает, что сухопутный маршрут в Крым проходит через другую часть города.

Симферополь, Олег Яковенко

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