Взрыв в Мелитополя не повлиял на сухопутный коридор в Крым

Взрыв моста в пригороде Мелитополя не повлиял на сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
Как уже сообщал «Новый День», накануне был поврежден мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным взрывчатку заложили у одной из опор сооружения. Полностью разрушить путепровод не удалось. По словам Цуркина, дорожное полотно после взрыва просело, но сам мост выстоял.
«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», – цитирует председателя Ассоциации перевозчиков РИА «Новости».
Цуркин утверждает, что сухопутный маршрут в Крым проходит через другую часть города.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube