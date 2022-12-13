В Крыму не госпитализировано ни одного человека с диагнозом «ковид»

В Крыму за сутки не госпитализировано ни одного человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные о госпитализированных тяжелыми формами ковида республиканский минздрав начал публиковать в январе текущего года. С тех пор не было ни одного дня без госпитализаций. В минувшие выходные число попавших в больницу было достаточно высоко: 10 -11 человек в день при 30 -31 вновь выявленных заболевших.
Вчера в РК зафиксировано 34 новых случая коронавируса, но госпитализация никому не понадобилась.
Отметим, что в Крыму уже неделю не регистрируется и летальных исходов заболевания.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 210 тысяч 150 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 412 крымчанин.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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