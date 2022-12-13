В Крыму зафиксировано снижение основных экономических и социальных показателей

В Крыму по итогам октября зафиксировано снижение практически всех основных экономических и социальных показателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, индекс промышленного производства составил 94% к октябрю 2021 года (январь – октябрь 2022 к январю – октябрю 2021 – 95,3%), объем работ в строительстве – 72,1%, пассажироборот автомобильного транспорта – 96,2%.

Сократились в сопоставимых ценах объем платных услуг населению и оборот розничной торговли – на 24% и 10% соответственно. Оптовый рынок «просел» на 8,4%.

Выросли только индексы потребительских цен (+13,2%) и индекс цен производителей промышленных товаров (+7,5%).

Крымстат сообщает, что с октября 2021 по октябрь 2022 года срнеднемесячная номинальная зарплата выросла на 6,5%, а безработица сократилась в 2 раза. На 1 ноября статус безработного имели 5 тысяч 362 крымчанина.

Симферополь, Олег Яковенко

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