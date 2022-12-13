Крым заливает и к ночи начнет засыпать снегом

На ближайшие два дня в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона сегодня на всей территории полуострова идут дожди. В южных, центральных, восточных районах и в горах – очень сильные. Не стоит расслабляться и жителям западной части. Например, в Евпатории уже затопило несколько улиц. Согласно фото, выложенным в соцсетях, уровень воды на улице 60-летия ВЛКСМ закрывает колеса невысоких автомобилей.

В Севастополе во время дождя усилился ветер и снес деревья возле кинотеатра «Дружба» и на улице Новикова. Одно из них упало на автомобиль Toyota Land Cruiser.

В ближайшие часы дождь начнет переходить в снег: к вечеру температура воздуха в Крыму резко понизится, ночью ожидается до -5. Ветер будет усиливаться до 25 м/с.

Днем 14 декабря воздух на полуострове прогреется максимум до +5, осадков не ожидается.

С 15 декабря вновь начнется потепление, но не исключены дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»