В Крыму объявились новые хищники

В Крыму объявились шакалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зверя заметили в Казантипском заповеднике. Пока видели одного, но специалисты уверены: попавшееся на глаза людям животное – не одиночка.

«История появления шакалов в Крыму, в принципе, продолжительная. И в середине ХХ века были отмечены случаи появления этих хищников в Крыму, и в 70-х годах отмечали шакалов на Керченском полуострове. И тогда это связывали с тем, что животные могли проходить по замершему Керченскому проливу или же с территории Украины, – цитирует «МК Крым» кандидата биологических наук, доцента кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии ТА КФУ имени Вернадского Александра Стрюкова. – Поскольку Керченский пролив не замерзал в последние годы, то, вероятнее всего, шакалы пришли с Украины».

По мнению ученого, возможность того, что животные могли пробраться на полуостров по Крымскому мосту ничтожно мала.

Зоолог утверждает, что людям боятся «пришельцев» не стоит: эти хищники очень осторожны и на людей не нападают. А вот для птиц они представляют серьезную угрозу:

«Увы, ни волки, ни шакалы в Крыму не желательны. В первую очередь из-за этих хищников может сильно пострадать гнездовье птиц: яйца и птенцы – это любимая пища шакалов, – отметил Стрюков. – А также детеныши млекопитающих. Но в первую очередь они разрушительны для нашей орнитофауны».

Симферополь, Лиана Макоба

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