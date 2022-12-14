В Крыму подняли вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте

В Крыму подняли вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. За это выступают как частные, так и государственные перевозчики.

Как сообщили РИА «Новый День» в минтрансе РК, необходимость изменения тарифов связана с увеличением затрат на запасные части, шины, топливо и смазочные материалы. Заработная плата водителей автотранспортных предприятий доведена до средней заработной платы по региону. Соблюдение регламентов технического обслуживания транспорта и условий труда водителей является обязательным условием для предоставления качественной, а главное безопасной транспортной услуги для пассажиров. А все это ведет к дополнительным расходам.

Сейчас многие транспортные предприятия в Крыму оказались в сложной финансовой ситуации, граничащей с банкротством.

«В Крыму подорожала стоимость дизельного топлива, автомобильных масел, шин и запчастей. Но у перевозчиков должны быть и ответные обязательства по обновлению подвижного состава, по чистоте транспортных средств, по соблюдению расписания», – заявил первый заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Экономические доводы автомобильных перевозчиков, однозначно, будут изучены Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым исходя из экономической ситуации и на основании обращений субъектов хозяйственной деятельности, заверяют в ведомстве.

Кроме того, что данный вопрос в обязательном порядке будет рассмотрен Общественной палатой Республики Крым.

Симферополь, Олег Яковенко

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