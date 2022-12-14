В Крыму вынесли приговор педофилу

В Крыму вынесли приговор 34-летнему мужчине, обвиненному в насильственных действиях в отношении ребенка.

Как уже сообщал «Новый День» в прокуратуре Крыма, в мае 2018 года пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку.

Свою вину он не признал. Однако Джанкойский районный суд встал на сторону обвинения и приговорил 34-летнего крымчанина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Джанкой, Олег Яковенко

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