В Крыму вынесли приговор педофилу

В Крыму вынесли приговор 34-летнему мужчине, обвиненному в насильственных действиях в отношении ребенка.
Как уже сообщал «Новый День» в прокуратуре Крыма, в мае 2018 года пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку.
Свою вину он не признал. Однако Джанкойский районный суд встал на сторону обвинения и приговорил 34-летнего крымчанина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Джанкой, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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