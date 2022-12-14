Крымчан предупредили об угрозе с Балкан

В Крыму вновь ожидаются ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением Балканского циклона днем 15 и ночью 16 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах – очень сильные.

Юго-восточный ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Выходные тоже могут преподнести сюрпризы. Согласно предварительному прогнозу, днем в субботу потеплеет до +18, а к ночи с воскресенья на понедельник похолодает до -4.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»