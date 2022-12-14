Крымчан предупредили об угрозе с Балкан

В Крыму вновь ожидаются ливни.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением Балканского циклона днем 15 и ночью 16 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах – очень сильные.
Юго-восточный ветер усилится до 17-22 метров в секунду.
Выходные тоже могут преподнести сюрпризы. Согласно предварительному прогнозу, днем в субботу потеплеет до +18, а к ночи с воскресенья на понедельник похолодает до -4.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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