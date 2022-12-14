«Производим в промышленных масштабах» – киевский режим наладил выпуск снарядов для танков и пушек

На Украине налажено производство 152 мм и 122 мм снарядов для артиллерийских орудий и танков советского образца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 мм, и 122 мм калибра на наших предприятиях. Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах – это уже промышленные масштабы», – сказал он.

Отметим, что на Украине продолжают работать основные оборонные предприятия. Удары ВС РФ до сих пор наносились лишь по отдельным цехам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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