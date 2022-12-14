Украина обзаведётся итало-французской системой ПВО Mamba

Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку системы ПВО Mamba.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Challenges, цитируя посла Франции на Украине Этьена де Понсена.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны... Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», – сказал французский дипломат.

Издание отмечает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность поставок этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с итальянской стороной.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Mamba якобы поможет ВСУ сбивать «Герани» и «Калибры».

«Сейчас мы просим и ожидаем помощи системой Mamba, которая также поможет нам бороться с иранскими дронами и с российскими ракетами. То есть, это те вещи, которые действительно могут спасти, защитить нашу инфраструктуру», – уверял он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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