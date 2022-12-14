Севастополь и Крым признаны российскими регионами с самым недоступным жильем

Жителям Севастополя придется 16 лет откладывать 100% зарплаты, чтобы накопить на квартиру. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», сопоставив цены на жилплощадь с уровнем зарплат в разных регионах страны.

Для расчетов использовались данные Росстата. Специалисты посчитали, сколько среднестатистическому жителю конкретного региона придется копить на покупку квартиры на вторичном рынке, если не пользоваться ипотекой и всю зарплату целиком откладывать на приобретение недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастополь по доступности жилья оказался в России на последнем месте. «И хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52%, в то время как зарплата – всего на 16%», – отмечают аналитики.

В Крыму ситуация чуть лучше, хотя оптимистичной ее не назовешь: крымчанам придется копить на квартиру 14 лет.

Быстрее всего купить жилье можно в Магаданской области или на Чукотке – всего за 3,8 и 3,9 года соответственно. Правда, стоит учитывать, что высокие зарплаты в этих регионах получают в основном вахтовики, а жилье покупают местные, у которых доходы не так велики.

В Москве средний период накопления на собственную квартиру составляет 12,4 года. «Хотя зарплата москвича одна из самых высоких в стране – почти 114 тысяч рублей, но и квартиры тут самые дорогие – в среднем целых 17 миллионов рублей! За три года зарплата обитателя столицы выросла на 18%, а квартиры подорожали на 27%", – подчеркнули в компании.

В Петербурге можно накопить на квартиру быстрее – всего за 10 лет и 3 месяца.

В целом, доступность жилья в России за 3 последних года существенно снизилась: «Еще в 2019 году средний житель страны мог накопить на жилье за пять лет», – цитирует РИА Недвижимость гендиректора портала Павла Луценко.

Отмечается: если зарплата населения за этот период и выросла, то в среднем на 25%, а квартиры подорожали на 49%.

Симферополь – Севастополь, Лиана Макоба

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