Аксенов назвал основную угрозу для Крыма

Основной угрозой для Крыма являются беспилотные летальные аппараты. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», системы ПВО, размещенные на полуострове, как правило, успешно отражают атаки с украинской стороны. Но иногда БПЛА удается проскользнуть.

«Правоохранительных структур, военных подразделений здесь более чем достаточно. Они технически оснащены, предпринимают все необходимое, – подчеркнул Аксенов. – У нас основная угроза для Крыма – это беспилотники, все остальное находится под полным контролем».

По словам главы Крыма, проблема в том, что беспилотники отличаются небольшими размерами, мощными аккумулятора и иногда идут волной.

«С нашей стороны прилагаются максимальные усилия для того, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность от беспилотников. Если что-то подобное происходит, мы всегда ждем реакцию Минобороны, – объяснил Аксенов, почему работа ПВО в республике зачастую остается без официальных комметариев. – Конечно, если возникнет какая-то острая ситуация, я ее прокомментирую сам – крымчане уже знают, что я всегда оперативно выезжаю на место любого ЧП и максимально быстро могу сказать, что произошло».

Симферополь, Олег Яковенко

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