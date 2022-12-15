В Севастополе лиса «ломилась» в баню, а потом «выселила» собаку

В Севастополе лиса пыталась забраться в баню, а потом заняла собачью будку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Учкуевке. Сначала рыжая гостья скреблась в дверь бани, в которой в это время находились люди. Они не рискнули впустить лесного пришельца. Тогда лиса забралась в собачью будку, съела всю припасенную псом еду и уснула.

Обсуждая историю в соцсетях, севастопольцы увидели в поведении зверя сигнал о приближении холодов. Кстати, в последние две ночи температура воздуха на полуострове, действительно, опускалась до минусовых значений.

Но может быть и еще одно объяснение: зачастую, к людям выходят животные, заболевшие бешенством.

Севастополь, Олег Яковенко

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