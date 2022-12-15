Движение по Крымскому мосту грузовиков могут открыть в ближайшее время

Движение по Крымскому мосту для грузовиков может быть открыто в ближайшее время – об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», въезд на мост доля большегрузов был запрещено после взрыва 8 октября. Сначала грузы на полуостров собирались доставлять через Керченскую паромную переправу, но очень скоро стало понято, что с существующим потоком таким образом не справиться.

Поэтому было решено перевозить паромами только социально значимые и скоропортящиеся товары, для остальных грузов организовали альтернативный маршрут через Мариуполь и Мелитополь.

«За сутки по нему из Крыма выезжает от 300 до 700 грузовых автомобилей. Двигаются в колонне, это позволяет быстрее проходить блокпосты и более эффективно обеспечивать безопасность, –рассказал Аксенов в интервью ТАСС. – Колонны формируются как в нашем регионе, так и в Ростовской области.

Конечно, есть ряд специфических нюансов, которые необходимо учитывать. Например, качество мобильной связи на маршруте пока оставляет желать лучшего, и рассчитывать на интерактивные карты не стоит. Водителям, которые едут впервые и не знают пути, самостоятельно выходить на маршрут нежелательно. Кроме того, нужно помнить о том, что на новых территориях действует комендантский час».

Аксенов сообщил, что сейчас обсуждается возможность пропускать через мост пустые грузовики.

«Возможно, такое решение будет до нового года. Автомобили с грузом – к марту, – уточнил глава Крыма. – Необходимо понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр. Есть планы увеличить количество людей на досмотровые мероприятия, но решений пока нет. Сейчас ограничения для грузовиков на мосту связаны исключительно с вопросами безопасности».

Симферополь, Олег Яковенко

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