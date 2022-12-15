Эксперты прогнозируют высокий уровень заболеваемости свиным гриппом

В Крыму зафиксировали 24 случая гриппа, вызванного штаммом А(H1N1).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число лабораторно подтвержденных случаев заболевания свиного гриппа на сегодняшний день значительно превышает аналогичные показатели декабря 2021 и 2020 годов.

По мнению экспертов, в текущем году в структуре заболеваемости гриппом на лидирующие позиции выйдет свиной – А(H1N1).

«Этот год считается неблагоприятным, поскольку за три года ковида гриппа практически не было, и тот иммунитет, который формировался раньше, уже ослабел у населения, – цитирует «Крымская газета» заведующего инфекционным отделением ГБУЗ РК «Симферопольская городская больница №7» Антона Эльстера. – Так что в этом году стоит ожидать большое количество случаев заболевания гриппом. Также высока вероятность осложнений после него в виде пневмоний, похожих на ковидные».

Специалист отмечает, H1N1 – довольно агрессивный вид штамма, и люди с хроническими патологиями переносят его тяжелее. В зоне особого риска диабетом, гипертонией, онкологией.

Медики рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности: носить маску, соблюдать дистанцию, мыть руки.

«Так вы можете избежать прямого попадания вируса через микрокапли слюны от носителя гриппа. Точно также, как и при ковиде, нужно защищать рот, нос и глаза. При рукопожатии он не передается, – отмечает Эльстер. – Специфического лечения не требует. Противовирусные препараты в разгар болезни не эффективны. Антибиотики назначают только в случае гнойных бактериальных осложнениях».

При заболевании в обязательном порядке нужно проветривать помещение и пить много жидкости.

Симферополь, Лиана Макоба

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