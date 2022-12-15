В Крыму в ближайшие часы возможны подтопления

В Крыму сохраняется штормовое предупреждение, объявленное в связи с прохождением Балканского циклона. Ситуация осложняется возможным подъемом воды в реках.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, из-за сильных дождей сегодня вечером и грядущей ночью уровень воды в реках северного предгорья и ЮБК может повыситься на 0,5-1,5 метра.

В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Возможно подтопление территорий.

Не исключены происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В ГУ МЧС по РК напоминают: находится в такую погоду в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Симферополь, Лиана Макоба

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