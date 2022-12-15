С «пушечным мясом» проблем нет: главком ВСУ объяснил, почему не наступает

Украинская армия давно бы «победила врага» и вышла на рубежи до начала спецоперации, однако мешает отсутствие техники. Что касается живой силы, то её полно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью The Economist рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, сейчас проводить новые большие операции невозможно. Хотя, «одна все же готовится». Но для того, чтобы «выйти на границы 23 февраля», нужно «гораздо больше военной техники».

«Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с техникой на две бригады. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно», – пожаловался Залужный.

Отметим, что о катасрофических потерях ВСУ в живой силе под Артёмовском (Бахмут) сообщают все ведущие западные СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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