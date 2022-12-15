российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 декабря 2022, 18:50 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Отдыхал – знаю»: Зеленский арестовал роскошные отели и ТЦ «российских чиновников и депутатов»

На Украине семь фешенебельных гостиниц и два торговых центра арестованы по решению суда с подачи Госбюро расследований. Правоохранители утверждают, что конечными владельцами вех этих объектов являются «высокопоставленные чиновники и депутаты Госдумы РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация опубликована на сайте Государственного бюро расследований Украины.

Постановлением Печерского райсуда Киева наложены аресты, пока с запретом отчуждения, на отели Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych (Киев), Premier Hotel Dnister (Львов), Premier Hotel Odessa (Одесса), Premier Compass Hotel Oleksandriya (Александрия), помещения ТВК «Метроград» и ТРЦ «Метрополис» (Киев), а также на корпоративные права и акции этих объектов.

Украинские эксперты не исключают, что за их возвращение с владельцев потребуют огромные суммы «на ВСУ», а на самом деле – в личную казну Зеленского.

Напомним, что в Крыму проходит кампания по национализации имущества украинских бизнесменов, открыто выступивших с антиросийскими заявлениями и против СВО на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Недвижимость, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика,