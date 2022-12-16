Туристы сокращают время пребывания в Крыму

В Крыму сокращается продолжительность пребывания отдыхающих. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Евпатории Александр Лоскутов.
По его словам, раньше средняя длительность отдыха в городе составляла 21 день, а минувшим летом – всего 14.
Заявление Лоскутова коррелируется с данными Крымстата: среднестатистический турист в июле-сентябре 2022 года провел в местах размещения Крыма 8 ночей. В предыдущие годы этот показатель составлял 10 -14 ночевок.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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