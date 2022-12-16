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Пятница, 16 декабря 2022, 07:59 мск

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Туристы сокращают время пребывания в Крыму

В Крыму сокращается продолжительность пребывания отдыхающих. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Евпатории Александр Лоскутов.

По его словам, раньше средняя длительность отдыха в городе составляла 21 день, а минувшим летом – всего 14.

Заявление Лоскутова коррелируется с данными Крымстата: среднестатистический турист в июле-сентябре 2022 года провел в местах размещения Крыма 8 ночей. В предыдущие годы этот показатель составлял 10 -14 ночевок.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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