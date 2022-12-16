«Выдавлены изнутри»: специалисты рассказали, как выбирать красную икру

Специалисты управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю рассказали, как выбирать красную икру, чтобы потом не было мучительно больно – и в прямом, и в переносном смысле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

Специалисты советуют:

– не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

– внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

– маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри;

– не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211;

– крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

– икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

– натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

– натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

– если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду;

Хранить икру рекомендовано в холодильнике при температуре, которую указывает производитель на этикетке.

Кстати, разгар лососевой путины длится с середины июля до середины сентября. Если икра расфасована в эти месяцы, можно надеяться на свежий продукт. В остальное время икру в банки фасуют замороженной, и есть риск нарваться на несвежую или некачественную продукцию, которую уже несколько раз размораживали и замораживали.

Роспотребнадзор напоминает также, что оставлять продукт в открытой жестяной банке нельзя, его следует перекладывать в сухую стеклянную емкость.

Кстати, икра даже в невскрытой банке должна храниться только в холодильнике.

Симферополь, Лиана Макоба

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